Украл из автомобиля бронежилет и медицинские принадлежности: полиция Днепра задержала злоумышленника

Работники отделения полиции №6 Днепровского районного управления полиции раскрыли кражу из автомобиля, совершенную по проспекту Леси Украинки. Подозреваемый разбил автомобильное стекло и украл бронежилеты. Похищенные вещи планировал продать и подыскивал потенциальных покупателей.

Оперативники задержали ранее судимого 32-летнего мужчину, жителя другой области. Также правоохранители установили, что задержанный может быть причастен к серии аналогичных краж в городе, среди которых — кража бронежилетов из волонтерского автомобиля в Чечелевском районе.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за преступление – до 8 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

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