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  • Украл у товарища полмиллиона, пока тот спал: запорожские полицейские задержали злоумышленника

Украл у товарища полмиллиона, пока тот спал: запорожские полицейские задержали злоумышленника

Сегодня 19:15
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37-летний злоумышленник похитил гаджет товарища, когда тот спал. Через приложение в телефоне вор получил доступ к мобильному банкингу потерпевшего и завладел его сбережениями в сумме более полумиллиона гривен.

Новости Днепра про Украл у товарища полмиллиона, пока тот спал: запорожские полицейские задержали злоумышленника

9 мая правоохранители получили сообщение от 39-летнего гражданина о том, что с территории домовладения в селе Юрковка Запорожского района неизвестный украл его мобильный телефон. А через несколько дней после угона гаджета он выяснил, что с его банковских счетов исчезли денежные средства в сумме более 500 тысяч гривен.
 
Преступником оказался 37-летний знакомый потерпевшего.
 
Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины и избрание ему меры пресечения. За совершение кражи в условиях военного положения ему может грозить до 8 лет лишения свободы.

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Новости Днепра про Украл у товарища полмиллиона, пока тот спал: запорожские полицейские задержали злоумышленникаУкраїнська Новости Днепра про Украл у товарища полмиллиона, пока тот спал: запорожские полицейские задержали злоумышленникаРусский

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