Украл на сумму почти 120 тысяч гривен: на Днепропетровщине задержали серийного вора кабеля

Об этом сообщают в отделе коммуникаций полиции Днепропетровской области, ссылаясь на материалы Каменского РУП.

Подозреваемый похитил из коммуникационных люков в г. Пятихатки кабельно-проводниковую продукцию на сумму почти 120 тысяч гривен.

Так, полицейские выяснили, что к воровству причастен 46-летний ранее судимый местный житель. В настоящее время мужчина обоснованно подозревается в совершении четырех фактов краж кабельно-проводниковой продукции ПАО «Укртелеком».

«В ходе следственных действий правоохранители установили, что в течение декабря 2022 мужчина несколько раз ночью проникал в коммуникационные люки и вырезал кабели. В общей сложности фигурант похитил почти 4 тысячи метров кабеля, чем нанес предприятию ущерб на сумму около 120 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: