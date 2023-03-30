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Украл кабель: в Днепре мужчину задержали вора

Сегодня 19:15
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Ночью в Чечеловском районе Днепра мужчина украл кабель.

Новости Днепра про Украл кабель: в Днепре мужчину задержали вора

Об этом сообщает Патрульная полиция в Днепропетровской области.

Полицию вызвал очевидец, который заметил как в его дворе кто-то залез в люк и судя по всему режет там кабель.

Прибыв на место, патрульные увидели открытый колодец и приступили к отработке прилегающей территории. Неподалеку они обнаружили подозрительногГромадянина було затримано та доставлено до відділення поліції. Справою займаються слідчі.о мужчину, который не смог объяснить, что он здесь делает. Также рядом лежали срезанные провода.

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