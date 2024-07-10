Уклонисты из Днепропетровщины пытались на зерновозе попасть в Молдову

Украинские мужчины, среди которых жители Днепропетровщины, пытались уехать в Молдову на зерновозе.

Так, 23 жителя Киевской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Сумской областей заплатили администратору телеграмм-канала от 5 до 16 тысяч долларов, чтобы уехать из Украины. Они сбросили ему всю стоимость поездки на криптокошелек. Последний давал им указания, а его приспешник на зерновозе подвез уклонистов к приграничью. Оттуда они пешком пошли к государственной границе. Однако возле одного из сел Подольского района желающих попасть в Молдову задержали пограничники.

Об этом сообщили на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Уклонистов задержали вчера, 9 июля, на рассвете пограничники Подольского отряда, используя современную технику. На нарушителей составили протоколы об админправонарушениях по ч.2 ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дела будет рассматривать суд.

“Круг причастных лиц устанавливается. Решается вопрос открытия уголовного производства по ст.332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», — добавили в Госпограничной службе.

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