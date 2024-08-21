Угрожался избить родственников и поджечь дом: в Днепре мужчина «повесил» вымышленный долг на военного

Жителя Запорожья, требовавшего 6 тысяч долларов у военнослужащего из Днепра, задержали спецназовцы.
Известно, что подозреваемый угрожал днепрянину и членам его семьи физической расправой, поджогом имущества и требовал деньги за несуществующий долг.
Запорожец сначала предложил потерпевшему за денежное вознаграждение изготовить документы, предоставляющие отсрочку от прохождения военной службы – так называемого удостоверения волонтера. Когда 27-летний мужчина отказался, злоумышленник потребовал денежные средства в сумме 6 тыс. долларов, которые пострадавший якобы задолжал за изготовление документа.
17 августа стражи порядка задержали фигуранта во время получения средств.
Следователи Днепровского районного управления полиции сообщили 33-летнему задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
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