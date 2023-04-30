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  • Угрожал, бил и не выпускал из квартиры: на Днепропетровщине от бывшего полицейского спасают его жену и ребенка

Угрожал, бил и не выпускал из квартиры: на Днепропетровщине от бывшего полицейского спасают его жену и ребенка

Сегодня 20:00
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В Каменском от домашнего насилия длительное время страдали женщина с маленьким ребенком. Мужчина, который по совместительству является бывшим полицейским, издевался над жертвой: бил, угрожал, не позволял пользоваться телефоном, а порой закрывал в квартире, то есть буквально держал в заложниках.

Новости Днепра про Угрожал, бил и не выпускал из квартиры: на Днепропетровщине от бывшего полицейского спасают его жену и ребенка

Жертве с малышом удалось убежать от абьюзера, после чего она позвонила в соответствующие службы, которые занимаются спасением женщин в таких ситуациях.

Сейчас женщина с ребенком находится в безопасности, однако мужчина-садист начал подключать «связи», что очень усложняет ситуацию. Об этом случае рассказала у себя в Facebook днепровская правозащитница Юлия Сегеда.

Сейчас бывший полицейский объявил ребенка, с которым сбежала женщина, в розыск.

«Я хорошо знаю алгоритм действий полиции в случае, когда в поисках «своего» объекта для садизма, садист объявляет в розыск ребенка. Конечно, не ради найти ребенка. Ради вернуть себе «собственность», женщину на которой он реализует потребность в насилии», — поделилась Юлия.

Однако самое страшное в этой истории то, что женщина, которая обратилась за помощью к правозащитнице, — далеко не первая жертва экс-полицейского. Несколько лет назад к Юлии уже обращалась женщина с подобной ситуацией, и, как выяснилось впоследствии, ее обидчиком был тот же человек.

Однако полиция никаких мер не принимает, хотя это уже второй зафиксированный случай домашнего насилия со стороны их экс-коллеги. Вероятно, именно из-за «связей» садисту все сходит с рук.

«Одной моей клиентке удалось вырваться из этого ада, и он нашел себе следующую. Конечно, он не сказал ей при знакомстве, что он абьюзер, она родила от него ребенка. И все… это был ее приговор. И странным образом я от этой клиентки слышу то же самое, что слышала от другой клиентки: полиция на вызовы не реагирует и мер для ее безопасности не принимает. Странно, да? Так я думаю, что пора может служебное расследование провести по бездействию этого отделения?» — прокомментировала адвокат.

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Новости Днепра про Угрожал, бил и не выпускал из квартиры: на Днепропетровщине от бывшего полицейского спасают его жену и ребенкаУкраїнська Новости Днепра про Угрожал, бил и не выпускал из квартиры: на Днепропетровщине от бывшего полицейского спасают его жену и ребенкаРусский

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