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  • Уехала на работу в соседний город и исчезла: на Днепропетровщине третий день ищут 45-летнюю женщину

Уехала на работу в соседний город и исчезла: на Днепропетровщине третий день ищут 45-летнюю женщину

Сегодня 20:06
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В Новомосковском районе пропала женщина.

Новости Днепра про Уехала на работу в соседний город и исчезла: на Днепропетровщине третий день ищут 45-летнюю женщину

В Днепропетровской области исчезла 45-летняя Ольга Дзема. Поиски матери начала дочь, которая и обратилась за помощью к стражам порядка, когда не смогла самостоятельно связаться с родственницей. Жителей региона просят помочь в поисках.

Ольга живет в поселке Гвардейское Новомосковского района. 29 июня она уехала на работу в магазин в соседнее Черкасское, но домой не вернулась.

Приметы: с виду 45-50 лет, ростом около 170 сантиметров, глаза карие, волосы темные;

Была одета: белая футболка, синие джинсовые бриджи, при себе имела черный кожаный рюкзак.

Если вы видели Ольгу или знаете, где она может находиться, — сообщите об этом в полицию по номерам (095) 907-52-03, (098) 242-58-03, или на линию «102». Любая информация может оказаться полезной.

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Новости Днепра про Уехала на работу в соседний город и исчезла: на Днепропетровщине третий день ищут 45-летнюю женщинуУкраїнська Новости Днепра про Уехала на работу в соседний город и исчезла: на Днепропетровщине третий день ищут 45-летнюю женщинуРусский

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