Уехал устраиваться на работу, но исчез: в Днепропетровской области ищут 60-летнего мужчину

Полиция Кривого Рога ищет 60-летнего Александра Лису. 26 августа мужчина уехал в Запорожье, чтобы трудоустроиться на работу, и по состоянию на 5 сентября его местонахождение неизвестно.
Александра ищут по всей Днепропетровской области.
Приметы: на вид 60-65, худощавого телосложения, рост около 182 сантиметров.
Был одет: чёрная футболка, чёрные спортивные штаны.
Если вы видели мужчину или знаете, где он может быть, пожалуйста, позвоните по телефону на линию 102.
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