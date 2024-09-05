Уехал устраиваться на работу, но исчез: в Днепропетровской области ищут 60-летнего мужчину

По дороге в Запорожье пропал житель Кривого Рога.

Полиция Кривого Рога ищет 60-летнего Александра Лису. 26 августа мужчина уехал в Запорожье, чтобы трудоустроиться на работу, и по состоянию на 5 сентября его местонахождение неизвестно.

Александра ищут по всей Днепропетровской области.

Приметы: на вид 60-65, худощавого телосложения, рост около 182 сантиметров.

Был одет: чёрная футболка, чёрные спортивные штаны.

Если вы видели мужчину или знаете, где он может быть, пожалуйста, позвоните по телефону на линию 102.

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