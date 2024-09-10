Ударил топором по голове и поджег: в Кривом Роге подозревают парня в убийстве собственной бабушки

В Кривом Роге подозревают 16-летнего парня в убийстве собственной бабушки.

В Кривом Роге задержан подозреваемый в убийстве, сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.

9 сентября в Покровском районе города в одной из квартир возник пожар. В горящем доме спасатели обнаружили тело 82-летней женщины с признаками насильственной смерти.

По данным полиции, было установлено, что между внуком и его бабушкой возник конфликт. В ходе спора 16-летний парень ударил женщину топором по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, несовершеннолетний поджег квартиру и скрылся.

Парня задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 115. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Напомним, вчера в Днепре оправдали женщину, убившую сожителя-тирана.

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