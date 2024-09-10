Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ударил топором по голове и поджег: в Кривом Роге подозревают парня в убийстве собственной бабушки

Сегодня 17:11
просмотров

В Кривом Роге подозревают 16-летнего парня в убийстве собственной бабушки.

Новости Днепра про Ударил топором по голове и поджег: в Кривом Роге подозревают парня в убийстве собственной бабушки

В Кривом Роге задержан подозреваемый в убийстве, сообщили в ГУНП в Днепропетровской области. 

9 сентября в Покровском районе города в одной из квартир возник пожар. В горящем доме спасатели обнаружили тело 82-летней женщины с признаками насильственной смерти.

По данным полиции, было установлено, что между внуком и его бабушкой возник конфликт. В ходе спора 16-летний парень ударил женщину топором по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, несовершеннолетний поджег квартиру и скрылся.

Парня задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 115. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. 

Напомним, вчера в Днепре оправдали женщину, убившую сожителя-тирана.

Читайте также:

Новости Днепра про Ударил топором по голове и поджег: в Кривом Роге подозревают парня в убийстве собственной бабушкиУкраїнська Новости Днепра про Ударил топором по голове и поджег: в Кривом Роге подозревают парня в убийстве собственной бабушкиРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Что делать жителю Днепра, если уволился его семейный врач: инструкция 2024
    Новости Днепра
    Сегодня 17:19
    Что делать жителю Днепра, если уволился его семейный врач: инструкция 2024

    Для получения бесплатной медицинской помощи в больницах Днепра у пациента…

    В Днепре подростки толкнули мужчину в фонтан, чтобы проучить: что говорят в полиции
    Новости Днепра
    Сегодня 16:58
    В Днепре подростки толкнули мужчину в фонтан, чтобы проучить: что говорят в полиции

    В Днепре у книжного рынка между подростками и мужчиной произошел…

    Правоохранители обнаружили тело мужчины, разыскиваемого на Днепропетровщине с 18 июля
    Новости Днепра
    Сегодня 15:44
    Правоохранители обнаружили тело мужчины, разыскиваемого на Днепропетровщине с 18 июля

    Полицейские обнаружили мертвым 46-летнего Шульгу Алексея.

    В Днепре 14-летняя девушка выпала из окна 8 этажа: комментарий полиции
    Новости Днепра
    Сегодня 15:11
    В Днепре 14-летняя девушка выпала из окна 8 этажа: комментарий полиции

    В Днепре девушка-подросток пыталась покончить с собой.

    Последние новости

    Что делать жителю Днепра, если уволился его семейный врач: инструкция 2024
    Что делать жителю Днепра, если уволился его семейный врач: инструкция 2024

    Для получения бесплатной медицинской помощи в больницах Днепра у пациента должна быть заключена электронная декларация с врачом. Семейного доктора можно выбирать самостоятельно, без привязки к месту жительства или прописки. Также пациент имеет право перезаключить декларацию с врачом, при этом "семейника"…

    Сегодня 17:19
    1
    просмотров
    В Днепре подростки толкнули мужчину в фонтан, чтобы проучить: что говорят в полиции
    В Днепре подростки толкнули мужчину в фонтан, чтобы проучить: что говорят в полиции

    В Днепре у книжного рынка между подростками и мужчиной произошел конфликт.

    Сегодня 16:58
    1
    просмотров
    Правоохранители обнаружили тело мужчины, разыскиваемого на Днепропетровщине с 18 июля
    Правоохранители обнаружили тело мужчины, разыскиваемого на Днепропетровщине с 18 июля

    Полицейские обнаружили мертвым 46-летнего Шульгу Алексея.

    Сегодня 15:44
    2
    просмотров
    В Днепре 14-летняя девушка выпала из окна 8 этажа: комментарий полиции
    В Днепре 14-летняя девушка выпала из окна 8 этажа: комментарий полиции

    В Днепре девушка-подросток пыталась покончить с собой.

    Сегодня 15:11
    4
    просмотров
    В Днепропетровской области 3-летняя девочка воткнула в розетку спираль от электроприбора
    В Днепропетровской области 3-летняя девочка воткнула в розетку спираль от электроприбора

    В Никополе 3-летний ребенок получил электроожог.

    Сегодня 14:48
    4
    просмотров
    Таким вы его не помните: как выглядел ЦУМ без Ротонды в Днепре
    Таким вы его не помните: как выглядел ЦУМ без Ротонды в Днепре

    Центральный универмаг на проспекте Яворницкого был открыт в 1939 году. В 1970-х годах его реконструировали и увеличили торговую площадь в несколько раз. А в начале 2000-х годов возле ЦУМа появилось круглое стеклянное здание «Ротонда». Сейчас она заброшена.

    Сегодня 14:33
    4
    просмотров
    Решил исследовать, что в бутылке: на Днепропетровщине 8-летний мальчик получил глубокие ожоги лица
    Решил исследовать, что в бутылке: на Днепропетровщине 8-летний мальчик получил глубокие ожоги лица

    У міста Марганець 8-річний хлопчик, граючись на вулиці, отримав серйозні опіки.

    Сегодня 14:19
    6
    просмотров
    Двор превратился в проспект: в Днепре из-за подвоза учеников на авто в школу образовались огромные пробки
    Двор превратился в проспект: в Днепре из-за подвоза учеников на авто в школу образовались огромные пробки

    В Днепре возле школы образовались большие пробки.

    Сегодня 14:16
    5
    просмотров
    В центре Днепра произошла тройная авария со «скорой»: движение затруднено
    В центре Днепра произошла тройная авария со «скорой»: движение затруднено

    В Днепре в центре города "скорая" влетела в два автомобиля.

    Сегодня 13:21
    2
    просмотров
    Бесплатное питание в школах Днепра: какие учащиеся имеют на это право
    Бесплатное питание в школах Днепра: какие учащиеся имеют на это право

    Некоторые школьники Днепра могут питаться бесплатно в школах.

    Сегодня 12:30
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх