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Ударил по голове и украл телефон: в Днепре мужчина зашел «в гости» к соседу

Сегодня 17:15
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В Днепре правоохранители задержали вора.

Новости Днепра про Ударил по голове и украл телефон: в Днепре мужчина зашел

На улице Кишинивской в ​​Днепре 12 сентября местный житель вошел в дом соседа, ударил его по голове вазой, украл мобильный телефон и сбежал.

Сообщение о преступлении поступило в полицию около 12:50 в тот же день, сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Благодаря оперативной работе правоохранителей 39-летний злоумышленник был задержан менее чем через час. Мобильный телефон изъяли и вернули владельцу.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 186 (грабеж) Уголовного Кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге вор едва не разбил лоб, когда пытался сбежать из магазина через стекло.

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Новости Днепра про Ударил по голове и украл телефон: в Днепре мужчина зашел Українська Новости Днепра про Ударил по голове и украл телефон: в Днепре мужчина зашел Русский

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