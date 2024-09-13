Ударил по голове и украл телефон: в Днепре мужчина зашел «в гости» к соседу

На улице Кишинивской в Днепре 12 сентября местный житель вошел в дом соседа, ударил его по голове вазой, украл мобильный телефон и сбежал.
Сообщение о преступлении поступило в полицию около 12:50 в тот же день, сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
Благодаря оперативной работе правоохранителей 39-летний злоумышленник был задержан менее чем через час. Мобильный телефон изъяли и вернули владельцу.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 186 (грабеж) Уголовного Кодекса Украины. Следствие продолжается.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге вор едва не разбил лоб, когда пытался сбежать из магазина через стекло.
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