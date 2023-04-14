Ударил палкой по голове: на левом берегу мужчина обокрал женщину днепрянку

В Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра невідомий напав на жінку та спробував обікрасти її.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции области.

Злодей ударил женщину палкой по голове и после этого попытался украсть личные вещи. Когда пострадавшая начала кричать и звать на помощь, грабитель скрылся с места происшествия.

Очевидцы вызвали полицию.

Патрульным быстро удалось задержать правонарушителя по приметам. В руках у подозреваемого заметили телескопическую палку, а увидев стражей порядка, он тут же бросил ее на землю.

Мужчину задержали следственно-оперативная группа по статье 208 УПК (лицо застали во время совершения преступления, на него указали или на его одежде имеются следы преступления).

Читайте также:

Українська Русский

Автор: