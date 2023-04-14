Ударил палкой по голове: на левом берегу мужчина обокрал женщину днепрянку

Патрульным быстро удалось задержать правонарушителя по приметам. В руках у подозреваемого заметили телескопическую палку, а увидев стражей порядка, он тут же бросил ее на землю.
Мужчину задержали следственно-оперативная группа по статье 208 УПК (лицо застали во время совершения преступления, на него указали или на его одежде имеются следы преступления).
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