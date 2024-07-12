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Ударил ножом в живот и скрылся: в Днепре мужчина набросился с холодным оружием на прохожих

Сегодня 09:15
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В Днепре мужчина вступил в конфликт с прохожими, после чего нанес им телесные повреждения.

Новости Днепра про Ударил ножом в живот и скрылся: в Днепре мужчина набросился с холодным оружием на прохожих

В приговоре Амур-Нижнеднепровского районного суда, который был обнародован 09.07.2024, говорится, что уроженец Днепропетровщины посреди улицы напал на ранее незнакомых ему людей.

По предварительной информации, событие произошло 7 апреля этого года около шести часов вечера в Днепровском районе города Днепр. Возле супермаркета «АТБ» мужчина увидел обычного прохожего, ожидавшего своего знакомого. По неизвестной причине мужчина начал словесный конфликт, во время которого предложил оппоненту пройти в сторону остановки общественного транспорта для решения проблемы.

Впоследствии выяснилось, что в то время знакомый прохожего, выйдя из маркета, направился вслед за ними. Дойдя до остановки, мужчина захотел разрешить начавшийся конфликт силой и ударил прохожего ножом в живот. После этого, увидев знакомого потерпевшего, фигурант сначала размахивал перед его лицом оружием, а затем умышленно ранил в предплечье. Весь процесс сопровождался грубой бранью в сторону обоих потерпевших.

Впоследствии правонарушитель скрылся с места преступления.

Согласно данным, указанным в приговоре суда, у обоих потерпевших легкие телесные повреждения, им оказали медицинскую помощь.

Преступника задержали правоохранители и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 296 (хулиганство с применением холодного оружия или иного предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного Кодекса Украины.

В суде его признали виновным в совершении уголовного правонарушения, фигурант также признал свою вину и раскаялся в совершенном.

Сначала ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, однако впоследствии освободили его от отбывания наказания с установлением испытательного срока, с возложением обязанностей, предусмотренных статьей 75 УК Украины.

Напомним, ранее мы писали, что житель Кривого Рога подстрелил троих прохожих из-за своей собаки.

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Новости Днепра про Ударил ножом в живот и скрылся: в Днепре мужчина набросился с холодным оружием на прохожихУкраїнська Новости Днепра про Ударил ножом в живот и скрылся: в Днепре мужчина набросился с холодным оружием на прохожихРусский

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