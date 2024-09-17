Ударил ножом в грудь знакомого: на Днепропетровщине задержали 38-летнего мужчину

В настоящее время решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ.

Во время конфликта 38-летний нападающий ножом в грудь ударил знакомого, после чего отправился отдыхать домой.Преступление произошло 14 сентября возле одного из домов в Центрально-Городском районе города. Как выяснили полицейские следственно-оперативной группы Криворожского районного управления полиции, между мужчинами возникла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес ножевое ранение знакомому. 25-летний пострадавший госпитализирован в городскую больницу, — говорится в сообщении.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Правоохранители изъяли у задержанного в Днепре более 60 "закладок".

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