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Ударил ножом в грудь: На Днепропетровщине задержали 50-летнего мужчину

Сегодня 09:47
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В городе Каменское Днепропетровской области задержан 50-летний нападающий.

Новости Днепра про Ударил ножом в грудь: На Днепропетровщине задержали 50-летнего мужчину

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

По предварительной информации, во время конфликта подозреваемый нанес смертельное ножевое ранение потерпевшему.

Теперь фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы.

4 апреля около 17:20 в полицию поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир тела мужчины с признаками насильственной смерти. Погибшим оказался 35-летний владелец дома. Как выяснили полицейские, домой к потерпевшему пришел знакомый. Между мужчинами возникла ссора, во время которой гость нанес удар ножом в грудь приятеля. После совершенного преступления скрылся. Пострадавший дополз до окна и попросил о помощи у прохожих, но до приезда скорой скончался, — говорится в сообщении полиции.

Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления менее чем через час. Им оказался 50-летний ранее судимый местный житель.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства и оставили под стражей.

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Новости Днепра про Ударил ножом в грудь: На Днепропетровщине задержали 50-летнего мужчинуУкраїнська Новости Днепра про Ударил ножом в грудь: На Днепропетровщине задержали 50-летнего мужчинуРусский

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