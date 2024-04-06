Ударил ножом в грудь: На Днепропетровщине задержали 50-летнего мужчину

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.
По предварительной информации, во время конфликта подозреваемый нанес смертельное ножевое ранение потерпевшему.
Теперь фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы.
4 апреля около 17:20 в полицию поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир тела мужчины с признаками насильственной смерти. Погибшим оказался 35-летний владелец дома. Как выяснили полицейские, домой к потерпевшему пришел знакомый. Между мужчинами возникла ссора, во время которой гость нанес удар ножом в грудь приятеля. После совершенного преступления скрылся. Пострадавший дополз до окна и попросил о помощи у прохожих, но до приезда скорой скончался, — говорится в сообщении полиции.
Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления менее чем через час. Им оказался 50-летний ранее судимый местный житель.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства и оставили под стражей.
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