Ударил ножом пасынка: на Днепропетровщине задержали 62-летнего подозреваемого

В Днепропетровской области мужчину задержали за нападение с ножом на пасынка.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Преступление произошло 7 августа в 17:50 в одном из домов на территории Центрально-Городского района. Полицейские Криворожского районного управления полиции установили, что во время совместного отдыха нападающий несколько раз ударил ножом 49-летнего пасынка. Полиция изъяла орудие преступления – нож, говорится в сообщении полиции.

Фигуранта дела задержали в порядке ст. 208 УК.

Ему также объявили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ.

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