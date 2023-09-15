«Ударят по «Меноре» в Днепре с С-200″: россияне разгоняют фейк о провокациях на Рош га-Шана

Как сообщает Центр противодействия дезинформации, в сети разгоняют сообщения о том, что украинские военные хотят ударить по «Меноре» в Днепре с С-200. Таким образом, ВСУ обвинят в атаке российскую армию.
В сообщении, опубликованном в сети, говорится о «проверенном информаторе», предупредившем об «украинской» провокации. Чтобы сообщение звучало более убедительно, автор сообщения отметил, что из «Меноры» якобы в ночь на 14 сентября вывозили ценные вещи.
Это, конечно, фейк. Как отмечают фактчекеры, это попытка РФ создать себе инфоалиби перед терактами, которые хотят совершить российские военные. Скорее всего, это вброс, но центр противодействия дезинформации призывает не игнорировать сигналы воздушных тревог и соблюдать все правила безопасности.
Мы воюем с извергами, поэтому от них можно ожидать чего-либо.
Заметим, что с 15 по 17 сентября 2023 иудеи по всему миру отмечают Рош га-Шана. Этот праздник также называть еврейский Новый год, хотя иудеи не только среди евреев.
Читайте также:
Автор:
Приближается отопительный сезон, самое время оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных…
Еще 20 лет назад в самом центре Днепра стояли небольшие…
Пока еще на улице теплая погода выходные можно потратить на…
Днепряне разгадывают феномен удивительной гранитной тумбы, которую заметили возле дореволюционного…
Криворожские Рататуи могут переехать в Париж.
Причину смерти мужчины будут устанавливать судмедэксперты.
В Днепре чинят разбитые колонки с водой.
Театр оперы и балета находится на проспекте Дмитрия Яворницкого.
Приближается отопительный сезон, самое время оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг тем, кто этого еще не сделал.
В Кривом Роге задержали псевдоминировщика
С 1 октября 2023 года женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на воинский учет: им нужно явиться в ТЦК и пройти все необходимые процедуры. Этого требуют изменения в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, принятые в прошлом году…
В ночь на 15 сентября скорая приезжала к молодому человеку, который выпал с балкона.
Укрзализныця отдает в аренду часть помещения вокзала в Днепре.
В Днепре 29 августа на проспекте Мазепы произошла смертельная стрельба.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!