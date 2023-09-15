«Ударят по «Меноре» в Днепре с С-200″: россияне разгоняют фейк о провокациях на Рош га-Шана

По данным вымышленных источников, Украина якобы готовит провокации на время празднования Рош га-Шана.

Как сообщает Центр противодействия дезинформации, в сети разгоняют сообщения о том, что украинские военные хотят ударить по «Меноре» в Днепре с С-200. Таким образом, ВСУ обвинят в атаке российскую армию.

В сообщении, опубликованном в сети, говорится о «проверенном информаторе», предупредившем об «украинской» провокации. Чтобы сообщение звучало более убедительно, автор сообщения отметил, что из «Меноры» якобы в ночь на 14 сентября вывозили ценные вещи.

Это, конечно, фейк. Как отмечают фактчекеры, это попытка РФ создать себе инфоалиби перед терактами, которые хотят совершить российские военные. Скорее всего, это вброс, но центр противодействия дезинформации призывает не игнорировать сигналы воздушных тревог и соблюдать все правила безопасности.

Мы воюем с извергами, поэтому от них можно ожидать чего-либо.

Заметим, что с 15 по 17 сентября 2023 иудеи по всему миру отмечают Рош га-Шана. Этот праздник также называть еврейский Новый год, хотя иудеи не только среди евреев.

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