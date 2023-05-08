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Удары по военным и гражданским объектам: ситуация на фронте 8 мая

Сегодня 19:45
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Украинские военнослужащие отбили около 30 атак россиян в Донецкой области и уничтожили два склада боеприпасов.

Новости Днепра про Удары по военным и гражданским объектам: ситуация на фронте 8 мая

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по оккупации нашей территории. Наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

За эти сутки противник нанес 11 ракетных, 59 авиационных ударов и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — враг совершил около 30 атак. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

В течение суток произвели минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бериловка, Мощенко, Галагановка, Леоновка, Александровка, Буда-Воробьевская, Гремяч Черниговской области; Зноб-Новгородское, Старая Гута Сумской области, а также Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанские Хутора, Караическое, Малая Волчья, Николаевка и Нестерное в Харьковской области.

На Купянском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Западное и Масютовка.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Тополя, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Лиман Первый, Ольшана, Бугаевка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении противник пытается найти слабые места в нашей обороне. Вел наступательные действия в направлении Белогоровки, успеха не имел.

Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Спорное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка Луганской области и Ямполевка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия по направлениям Ивановского и Часового Яра.

Нанес авиаудары по районам Богдановки, Бахмута и Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. Обстрелял Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевку, Северное, Водяное, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглись также Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Великая Новоселка. Совершил обстрелы Парасковеевки, Новомихайловки и Угледара.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Вместе с тем в течение суток произвели обстрелы более 20 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения.

Среди них — Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Змиевка, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс, Станислав Херсонской области и Херсон.

В Скадовске отмечено сворачивание деятельности районной и городской администраций. Так, в ночь с 6 на 7 мая, оккупанты загрузили в автомобильный транспорт документацию, оргтехнику и другое имущество государственных учреждений, а уже к утру 7 мая, вместе с семьями, город покинула значительную часть российской оккупационной администрации. В настоящее время подобная ситуация наблюдается в таких населенных пунктах области, как Михайловка, Петровка, Шевченко, Широкое, Ульяновка и Красное.

Учитывая многокилометровые пробки, которые в последнее время образовались на въезде в Крым и в районе Керченского моста, вывоз документации и награбленного имущества из государственных учреждений временно захваченной Херсонской области захватчики планируют осуществить морским путем через сухогруз, через порт города Бердянск.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Кроме того, в течение этих суток, нашими защитниками был уничтожен разведывательный БпЛА типа «Zala».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов и еще 3 важные цели противника.

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Новости Днепра про Удары по военным и гражданским объектам: ситуация на фронте 8 маяУкраїнська Новости Днепра про Удары по военным и гражданским объектам: ситуация на фронте 8 маяРусский

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