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Удар в грудь: в Днепре ссора между мужчинами закончилась поножовщиной

Сегодня 12:48
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28 марта около 16:00 в полицию сообщили о конфликте возле дома на улице Набережная Победы.

Новости Днепра про Удар в грудь: в Днепре ссора между мужчинами закончилась поножовщиной

На место оперативно прибыли правоохранители. Полицейские установили, что между мужчинами возникла ссора, во время которой 56-летний подозреваемый нанес 38-летнему потерпевшему удар ножом в грудь, после чего скрылся с места преступления.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Правоохранители разыскали нападавшего и задержали его. Во время осмотра близлежащей территории полицейские с помощью служебной собаки обнаружили на гараже орудие преступления – нож.

Новости Днепра про Удар в грудь: в Днепре ссора между мужчинами закончилась поножовщиной

Пострадавшего медики госпитализировали в городскую больницу.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – лишение свободы сроком до 8 лет. Продолжается следствие.

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Новости Днепра про Удар в грудь: в Днепре ссора между мужчинами закончилась поножовщинойУкраїнська Новости Днепра про Удар в грудь: в Днепре ссора между мужчинами закончилась поножовщинойРусский

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