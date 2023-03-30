Удар в грудь: в Днепре ссора между мужчинами закончилась поножовщиной

На место оперативно прибыли правоохранители. Полицейские установили, что между мужчинами возникла ссора, во время которой 56-летний подозреваемый нанес 38-летнему потерпевшему удар ножом в грудь, после чего скрылся с места преступления.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Правоохранители разыскали нападавшего и задержали его. Во время осмотра близлежащей территории полицейские с помощью служебной собаки обнаружили на гараже орудие преступления – нож.
Пострадавшего медики госпитализировали в городскую больницу.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – лишение свободы сроком до 8 лет. Продолжается следствие.
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