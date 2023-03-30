Удар в грудь: в Днепре ссора между мужчинами закончилась поножовщиной

28 марта около 16:00 в полицию сообщили о конфликте возле дома на улице Набережная Победы.

На место оперативно прибыли правоохранители. Полицейские установили, что между мужчинами возникла ссора, во время которой 56-летний подозреваемый нанес 38-летнему потерпевшему удар ножом в грудь, после чего скрылся с места преступления.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Правоохранители разыскали нападавшего и задержали его. Во время осмотра близлежащей территории полицейские с помощью служебной собаки обнаружили на гараже орудие преступления – нож.

Пострадавшего медики госпитализировали в городскую больницу.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – лишение свободы сроком до 8 лет. Продолжается следствие.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: