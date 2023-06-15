Удар россиян по Кривому Рогу: количество жертв возросло

«Он был доставлен в больницу с горящей пятиэтажки, врачи круглосуточно боролись за его жизнь. Соболезнование родным и близким», — добавил Вилкул.

По его словам, от несовместимых с жизнью ожогов умер Сергей Гурица 1985 года рождения. Он работал монтажником на одном из предприятий Кривого Рога.

Об этом сообщает глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Facebook .

В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу, который произошел 13 июня, погибли 13 человек.

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