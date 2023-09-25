Удар по штабу в Крыму: в ВСУ рассказали, что с командующим Черноморским флотом РФ

На днях по штабу русского флота в крымском Севастополе прилетело несколько ракет. Как отметили представители Сил специальных операций ВСУ, здание не подлежит восстановлению. Также военные поделились результатами атаки.
В ходе ракетного удара удалось ликвидировать командующего Черноморским флотом России Виктора Соколова и 34 офицеров. Ранены еще 105 окупантов.
“Здание штаба противника не подлежит восстановлению. Учитывая факт, что БДК «Минск» должен на следующий день выйти на боевое дежурство, личный состав присутствовал на корабле. Безвозвратные потери составили 62 окупанта”, – говорится в сообщении.
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