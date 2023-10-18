Удар по пригороду Днепра: погибла 31-летняя женщина, появились первые фото с места попадания

Утром 18 октября по Днепровскому району ударили ракетами.

Враг попал по селу Обуховка в Днепропетровской области, сообщил глава Офиса президент Андрей Ермак. Россияне ударили по частным домам, есть погибшая 31-летняя женщина.

Ермак также опубликовал фото с места происшествия в своем телеграм-канале.

Ранее глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате удара погиб один человек, еще трое находятся под завалами. Повреждены шесть частных домов, но спасательная операция продолжается, на месте работают все службы.

Глава МВД Игорь Клименко опубликовал еще одно фото, где лучше видны масштабы последствий удара. Также он сообщил о 4 травмированных людях и одной погибшей женщине. Изуродовано 8 домов.

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