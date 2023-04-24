удар по Никополю из тяжелой артиллерии: что известно

Ночью 24 апреля российские оккупанты снова обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Враг нанес удар по городу из из тяжелой артиллерии. К счастью, люди не пострадали.

Последствия атаки еще выясняют спасатели.

В других районах области обошлось без вражеских обстрелов.

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