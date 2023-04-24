удар по Никополю из тяжелой артиллерии: что известно

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Враг нанес удар по городу из из тяжелой артиллерии. К счастью, люди не пострадали.
Последствия атаки еще выясняют спасатели.
В других районах области обошлось без вражеских обстрелов.
Читайте также:
Автор:
Вчера, 23 апреля, специалисты проверяли сообщение о минировании более 100…
Сегодня, 24 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты…
Основные усилия противник сосредотачивается на наступлении на Бахмутском, Авдеевском и…
23 апреля на улице Василия Стуса в Павлограде под капотом…
Вчера, 23 апреля, специалисты проверяли сообщение о минировании более 100 объектов в Днепре.
Сегодня, 24 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Основные усилия противник сосредотачивается на наступлении на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили около 60 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
23 апреля на улице Василия Стуса в Павлограде под капотом автомобиля Skoda Forman возникло возгорание.
Сегодня в Днепре будет достаточно тепло.
В Днепре планируется достроить проблемную многоэтажку на бульваре Славы.
Он может проводить личные консультации.
Правда, они там больше не живут.
В Днепре снова просят переименовать проспект Гагарина.
В Днепропетровской области будут выключать свет из-за плановых ремонтных работ.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!