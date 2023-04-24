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удар по Никополю из тяжелой артиллерии: что известно

Сегодня 09:00
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Ночью 24 апреля российские оккупанты снова обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Новости Днепра про удар по Никополю из тяжелой артиллерии: что известно

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. 

Враг нанес удар по городу из из тяжелой артиллерии. К счастью, люди не пострадали.

Последствия атаки еще выясняют спасатели.

В других районах области обошлось без вражеских обстрелов.

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Новости Днепра про удар по Никополю из тяжелой артиллерии: что известноУкраїнська Новости Днепра про удар по Никополю из тяжелой артиллерии: что известноРусский

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