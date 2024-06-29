Удар по многоэтажке в Днепре: полиция установила личность погибшей

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Для установления личности погибшей криминалистами Днепропетровщины был отобран биологический образец останков найденного на месте попадания человека, исследованного на скоростном ДНК-анализаторе — установлен генотип женского пола. У родственников пропавших без вести стражи порядка отобрали образцы букального эпителия, — говорится в сообщении правоохранителей.
Количество пострадавших в результате вражеской атаки возросло до 13 граждан, среди них младенец и беременная женщина.
Сейчас без вести пропавшими считаются 2 женщины.
В полицию уже обратились 39 человек с заявлениями о повреждении имущества.
На месте работает пункт приема граждан, где можно написать заявление или обратиться за помощью.
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