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  • Удар по Кривому Рогу: уже 10 погибших, 28 раненых, один человек находится под завалами

Удар по Кривому Рогу: уже 10 погибших, 28 раненых, один человек находится под завалами

Сегодня 13:29
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Рано утром в Кривом Роге раздались взрывы.

Новости Днепра про Удар по Кривому Рогу: уже 10 погибших, 28 раненых, один человек находится под завалами

Оккупанты ударили ракетами в несколько абсолютно мирных объектов в разных частях города. Попали в жилую пятиэтажку. Там загорелись квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 кв. м. Также россияне попали в частное и автомобильное предприятия, повреждения есть и в спасательном подразделении.

К сожалению, количество погибших возросло до десяти, 28 человек получили ранения, из них 12 в больницах города в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии.

Еще один человек находится под завалами. Спасательная операция продолжается.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Завтра, 14 июня, в Кривом Роге объявлен День траура, – отметил он.

По словам Сергея Лысака, начальника Днепропетровской ОВА, тела шестерых погибших достали из-под завалов склада частного предприятия. Еще четыре жизни оборвал удар по пятиэтажке.

Спасатели продолжают разбирать развалины. Ищут людей… Искренние соболезнования родным, – написал Сергей Лысак.

Новости Днепра про Удар по Кривому Рогу: уже 10 погибших, 28 раненых, один человек находится под завалами

Новости Днепра про Удар по Кривому Рогу: уже 10 погибших, 28 раненых, один человек находится под завалами

Не простим! Отомстим!

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Новости Днепра про Удар по Кривому Рогу: уже 10 погибших, 28 раненых, один человек находится под заваламиУкраїнська Новости Днепра про Удар по Кривому Рогу: уже 10 погибших, 28 раненых, один человек находится под заваламиРусский

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