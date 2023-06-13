Удар по Кривому Рогу: уже 10 погибших, 28 раненых, один человек находится под завалами

Оккупанты ударили ракетами в несколько абсолютно мирных объектов в разных частях города. Попали в жилую пятиэтажку. Там загорелись квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 кв. м. Также россияне попали в частное и автомобильное предприятия, повреждения есть и в спасательном подразделении.
К сожалению, количество погибших возросло до десяти, 28 человек получили ранения, из них 12 в больницах города в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии.
Еще один человек находится под завалами. Спасательная операция продолжается.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Завтра, 14 июня, в Кривом Роге объявлен День траура, – отметил он.
По словам Сергея Лысака, начальника Днепропетровской ОВА, тела шестерых погибших достали из-под завалов склада частного предприятия. Еще четыре жизни оборвал удар по пятиэтажке.
Спасатели продолжают разбирать развалины. Ищут людей… Искренние соболезнования родным, – написал Сергей Лысак.
Не простим! Отомстим!
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