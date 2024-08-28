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Удар по гражданскому объекту в Кривом Роге 28 августа: количество пострадавших увеличилось

Сегодня 11:56
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Количество пострадавших в результате сегодняшней атаки на Кривой Рог увеличилось.

Новости Днепра про Удар по гражданскому объекту в Кривом Роге 28 августа: количество пострадавших увеличилось

В Кривом Роге пострадали пять человек в результате вражеской атаки сегодня, 28 августа.

По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, осколочные ранения получили четверо мужчин — 29, 41, 44 и 60 лет. Также среди пострадавших 54-летняя женщина, она будет приходить в себя дома.

Детали об ущербе уточняются, информация обновляется.

На месте развернут городской Штаб помощи людям из пострадавших домов, сообщает Александр Вилкул.

Адрес – Героев Подпольщиков 36а (СШ №17). Помощь строительными материалами, пленка ОСБ, гвозди и прочее. Если нужно – помощь в расселении, медицинская и психологическая.

Напомним, сегодня, в День траура, враг снова атаковал Кривой Рог, ударил по гражданскому объекту. Четверо пострадавших госпитализировали.

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Новости Днепра про Удар по гражданскому объекту в Кривом Роге 28 августа: количество пострадавших увеличилосьУкраїнська Новости Днепра про Удар по гражданскому объекту в Кривом Роге 28 августа: количество пострадавших увеличилосьРусский

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