Удар по гражданскому объекту в Кривом Роге 28 августа: количество пострадавших увеличилось

В Кривом Роге пострадали пять человек в результате вражеской атаки сегодня, 28 августа.
По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, осколочные ранения получили четверо мужчин — 29, 41, 44 и 60 лет. Также среди пострадавших 54-летняя женщина, она будет приходить в себя дома.
Детали об ущербе уточняются, информация обновляется.
На месте развернут городской Штаб помощи людям из пострадавших домов, сообщает Александр Вилкул.
Адрес – Героев Подпольщиков 36а (СШ №17). Помощь строительными материалами, пленка ОСБ, гвозди и прочее. Если нужно – помощь в расселении, медицинская и психологическая.
Напомним, сегодня, в День траура, враг снова атаковал Кривой Рог, ударил по гражданскому объекту. Четверо пострадавших госпитализировали.
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