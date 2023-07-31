Удар по дому в Кривом Роге: сколько людей может находиться под завалами

В Кривом Роге разбирают завалы дома, куда попала ракета.

По состоянию на 11.30 известного о двух погибших и 29 пострадавших в результате удара по многоэтажке и учебному заведению в Кривом Роге. Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко в эфире национального телемарафона.

По его словам, еще 7 человек могут находиться под завалами.

По данным прокуратуры, среди пострадавших четверо детей. Спасательная операция продолжается, так что окончательное количество травмированных людей мы узнаем позже.

Напомним, утром в Кривом Роге прогремели два взрыва. Предварительно, россияне нанесли удар баллистическими ракетами. Попали в многоэтажку и техникум.

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