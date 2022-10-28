Ученик 9 класса Каменской спецшколы забил до смерти 42-летнего мужчину.

Вечером 27 октября 14-летний парень встретил своего обидчика возле сельской церкви и сильно избил. От полученных травм мужчина умер на месте.
Подростка задержали. Следователи выясняют все обстоятельства преступления.
Источник: Дніпро Оперативний
Читайте також:
Автор:
В Днепропетровской области подросток украл у отца погибшего солдата больше…
Вооруженные силы Украины атаковали 26 районов сосредоточения вооружения и военной…
В Синельниковском районе 38-летняя женщина пыталась повеситься из-за ссоры с…
Важная информация!
В Днепропетровской области подросток украл у отца погибшего солдата больше миллиона гривен, который тот получил в виде компенсации за смерть сына на войне.
Вооруженные силы Украины атаковали 26 районов сосредоточения вооружения и военной техники россиян, а также четыре склада боеприпасов.
В Синельниковском районе 38-летняя женщина пыталась повеситься из-за ссоры с мужем.
Важная информация!
Сегодня, 28 октября, на проспекте Гагарина произошла авария.
В Днепре много уличных художников. Одни рисуют муралы на стенах домов, другие – украшают своими художествами остановки транспорта, заборы и перегородки в центре города. Но есть и те любители живописи, кто творит в своем родном районе. Это могут быть очень…
В Кривом Роге неизвестные разрисовали машины бойцов ВСУ.
Вечная слава Герою!
Жительница Днепра нашла в батончике EatMe обломок канцелярского ножа.
В Днепре маршрутка провалилась в землю.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!