Ученик 9 класса Каменской спецшколы забил до смерти 42-летнего мужчину.

В Днепропетровской области подросток украл у отца погибшего солдата больше миллиона гривен, который тот получил в виде компенсации за смерть сына на войне.

В Днепре много уличных художников. Одни рисуют муралы на стенах домов, другие – украшают своими художествами остановки транспорта, заборы и перегородки в центре города. Но есть и те любители живописи, кто творит в своем родном районе. Это могут быть очень…