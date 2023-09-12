Участницу «Мисс Украина» из Днепра подловили на связях с Россией

Вокруг участниц конкурса красоты "Мисс Украина" разгорелся скандал из-за их связи с Россией.

Некоторые участницы «Мисс Украина» попали в громкий скандал. Блогер и основатель ютуб-проекта «Львы на джипе» Андрей Лузан утверждает, что несколько конкурсанток имеют связь с Россией.

Об этом Андрей рассказал в своем Instagram.

По словам блогера, конкурсантка №23, Екатерина Чувашова из Днепра, в соцсетях выкладывает видео под российскую музыку. Один аккаунт девушка успела удалить, а вот из рассказов в Instagram – нет. Подозрение вызывает и отец девушки.

«А еще – поинтересуйтесь у Екатерины, где ее отец. И как он связан с передачей информации о позициях наших военных”, — написал Андрей.

Следует заметить, что более официальных подтверждений этой информации нет. А вот видео под русскую музыку еще остались в сети.

Остальные участницы также обвиняются в связях с Россией. По словам Андрея, Ирина Пиляева – якобы девушка российского бизнесмена Александра Орлова. По данным СМИ, Орлов когда-то был или до сих пор является совладельцем конкурса Мисс Украина и владеет рядом ресторанов в столице.

Впоследствии блогер начал получать сообщения от бывших участниц конкурса, которые жаловались на плохое отношение со стороны устроителей. По словам девушек, это больше похоже на лайтовую форму эскорта, где конкурсанток таскали на встречи со спонсорами.

После этого Андрей Лузан выпустил видеообращение, в котором отметил, что его претензии именно к организаторам, а не к конкурсанткам. Ведь основатели «Мисс Украина» лоббируют такое отношение к девушкам и скрывают русский след.

Что говорят представители конкурса

На официальной странице конкурса появилось заявление устроителей, которые пытаются оправдаться и говорят, что участниц проверит специальная этическая комиссия.

Однако украинцев не устраивает такая позиция, и они требуют закрытия конкурса, который, по мнению общественности, не имеет права на существование и не только из-за скандалов.

Некоторые девочки уже начали отказываться от участия в конкурсе.

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