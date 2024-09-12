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  • Участницу «Холостяк» из Днепра подозревают в мошенничестве и государственной измене — СМИ

Участницу «Холостяк» из Днепра подозревают в мошенничестве и государственной измене — СМИ

Сегодня 10:05
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Участницу проекта "Холостяк-10" Наталию Масленникову родом из Днепра подозревают по уголовному делу, где обманывали украинцев.

Новости Днепра про Участницу

По данным следствия, Наталья Масленникова и еще 5 участников схемы во главе с бизнесменом, криптодилером и специалистом в IT Богданом Прилепой обвиняются в технических махинациях, с помощью которых они обманывали украинцев, донатящих на ВСУ.

Об этом сообщает издание «СтопКор» со ссылкой на собственные инсайдерские источники в силовых структурах.

По данным источников, украинские силовики в сотрудничестве с европейскими правоохранительными органами расследуют возможный факт совершения уголовного правонарушения группой лиц под руководством Богдана Прилепы, которые с помощью технических возможностей бирж забрали все доступы к системе у бывшего украинского совладельца, заблокировали на счетах и ​​присвоили средства патриарха. граждан на сумму более миллиарда гривен”, — говорится в сообщении.

Новости Днепра про Участницу

В издании также рассказали, что Богдан Прилепа начал сотрудничать с российскими криминальными кругами и со временем оказался полностью под их влиянием. В результате была организована схема блокировки средств украинских пользователей, финансово поддерживавших ВСУ. Так, правоохранительные органы рассматривают возможность его сотрудничества со страной-агрессором.

В материалах дела также опубликовали фотографии шести подозреваемых участников схемы, среди которых Наталья Масленникова. Девушка пока не комментировала инцидент. Расследование продолжается. Действия подозреваемых могут быть квалифицированы не только как мошенничество, но и как государственная измена.

Новости Днепра про Участницу

Наталья Масленникова родом из Днепра и имеет экономическое образование. В 2020 году она приняла участие в телевизионном проекте «Холостяк», где в течение 5 выпусков сражалась за сердце пилота Максима Михайлюка. В финале пятого эпизода девушка не получила розы и покинула шоу.

В одном из своих недавних интервью она рассказывала, что проживает в Дубае, где работает в сфере криптобирж.

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