Учасник боевых действий: Украина расширила круг граждан, которые могут получить статус

Кабинет министров Украины расширил список граждан, которые могут получить статус участника боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

На заседании украинского правительства решили внести изменения в Постановление Кабмина № 413 от 20 августа 2014 года. Изменения вносят соответствие между постановлением и обновленным украинским законодательством.

В акте прописан алгоритм предоставления, а также лишения гражданина статуса участника боевых действий. Такой статус теперь могут получить люди, участвующие в обороне Украины, защите безопасности граждан и интересов страны в условиях войны рф против Украины.

Внесенные изменения позволят людям, относящимся к указанной категории, пользоваться гарантиями и льготами, которые, в частности, прописаны в законе «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

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