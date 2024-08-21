Убил одним ударом: на Днепропетровщине задержали убийцу 41-летнего мужчину

В Днепропетровской области задержали 34-летнего мужчину, который избил знакомого до смерти в Кривом Роге.
18 августа полиция получила сообщение о госпитализации 41-летнего мужчины с тяжелыми травмами в городскую больницу. От полученных травм он скончался.
Оказалось, что такие побои умерший получил во время потасовки со знакомым. Его ударил нападающий ногой в голову. Злоумышленника задержали, суда он будет ждать под стражей.
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