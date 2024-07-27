Убийство Ирины Фарион: мать подозреваемого в убийстве жителя Днепра дала комментарий СМИ

Об этом сообщает портал Следствие.info.
Елена Зинченко считает, что ее сын не мог убить человека.
Гулять по городу Слава любит, привлекать внимание может, он это всегда делал, но убивать — нет. Зная своего сына, я уверена, что он этого не делал. Парень на видео полицейских сидит, следит или ходит по улицам — это зафиксировали камеры. Но нигде нет момента выстрела. Возможно, сын был как соучастник или для привлечения внимания, но не верю, что убивал, — заявила мать подозреваемого.
Женщина уверена, что на фото совсем не ее сын, потому что у парня в очках по фотографии полицейских — более загорелая кожа и худое телосложение.
Мать подозреваемого также добавляет, что сын всегда возвращался из Львова в хорошем настроении.
В прошлом году у него там появилось немало новых друзей, приехал веселый и вдохновенный. И когда он вот это снова ездил во Львов, хотя говорил сначала, что будет в Тернополе, понимала, что едет к друзьям, — говорит Елена.
Напомним, что подозреваемый в убийстве Ирины Фарион днепрянин Вячеслав Зинченко после суда по избранию ему меры пресечения заявил, что не признает своей вины.
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