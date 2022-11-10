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Убийство и ограбление пенсионерки в Каменском: что решил суд

Сегодня 09:30
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Суд вынес приговор ранее не судимому мужчине за убийство женщины 1936 года рождения и ограбление ее квартиры.

Новости Днепра про Убийство и ограбление пенсионерки в Каменском: что решил суд

Приговор опубликован в Едином реестре судебных решений.

Известно, что муж работал пекарем, общался с пенсионеркой и даже помогал ей в хозяйстве. Однажды женщина сделала ему замечание, на которое он обиделся, толкнул старушку и начала ее избивать. Большая часть ударов пришлась на голову и в область туловища. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Кроме того, злоумышленник похитил у жертвы ювелирные изделия и 11 тысяч гривен.

Тело бабушки было найдено племянником, который вызвал полицию.

Обвиняемый был осужден по двум статьям: пункту 4 части 2 статьи 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) и части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража), и приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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Новости Днепра про Убийство и ограбление пенсионерки в Каменском: что решил судУкраїнська Новости Днепра про Убийство и ограбление пенсионерки в Каменском: что решил судРусский

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