Убийство и ограбление пенсионерки в Каменском: что решил суд

Приговор опубликован в Едином реестре судебных решений.
Известно, что муж работал пекарем, общался с пенсионеркой и даже помогал ей в хозяйстве. Однажды женщина сделала ему замечание, на которое он обиделся, толкнул старушку и начала ее избивать. Большая часть ударов пришлась на голову и в область туловища. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Кроме того, злоумышленник похитил у жертвы ювелирные изделия и 11 тысяч гривен.
Тело бабушки было найдено племянником, который вызвал полицию.
Обвиняемый был осужден по двум статьям: пункту 4 части 2 статьи 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) и части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража), и приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.
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