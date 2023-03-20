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Убийство в ночном клубе Новомосковска: друг погибшего рассказал, как все было

Сегодня 16:58
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В воскресенье, 19 марта, в ночном клубе Новомосковска произошло убийство.

Новости Днепра про Убийство в ночном клубе Новомосковска: друг погибшего рассказал, как все было

Там 29-летний мужчина достал пистолет и выстрелил в 21-летнего Ростислава Плямко. От полученных травм потерпевший умер.

Позже друг погибшего Валентин Чернушенко рассказал, как все было.

По его словам, произошло это в ночном клубе «Пентагон». Они вышли своей компанией на балкон покурить. К ним подошел пьяный мужчина и попросил закурить. Злоумышленник ударил одного из товарищей, достал нож и стал угрожать. После просьбы убрать нож, он достал пистолет и выстрелил в грудь Ростислава.

После первого выстрела владелец заведения вывел обвиняемого через запасной выход.

Выйдя из клуба, убийца подошел к полиции и попросил отвести его домой, как ни в чем не бывало. Мы с друзьями это заметили и сразу указали на убийцу. После того, как полиция забрала убийцу, владелец «Пентагона» подошел к нам и начал уговаривать замять это дело, — написал Валентин.

Новости Днепра про Убийство в ночном клубе Новомосковска: друг погибшего рассказал, как все было

Также этот случай прокомментировал мэр Новомосковска Сергей Резник. 

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Новости Днепра про Убийство в ночном клубе Новомосковска: друг погибшего рассказал, как все былоУкраїнська Новости Днепра про Убийство в ночном клубе Новомосковска: друг погибшего рассказал, как все былоРусский

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