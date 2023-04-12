Убежал от мамы: в Днепре в Соборном районе 4-летний мальчик гулял по улице

Женщина сразу позвонила на линию «102».
Патрульные прибыли на вызов и обнаружили заявительницу с 4-летним мальчиком. Сообщить, где он живет, малыш не смог.
Об этом пишет пресс-служба патрульной полиции.
Во время общения к патрульным подбежала взволнованная женщина, которая представилась матерью ребенка. Она рассказала, что ее сын гулял на детской площадке. В какой-то момент женщина отвлеклась на несколько минут, а когда хотела забрать сына, чтобы идти домой — ребенка на месте не было. Потому взволнованная мать бросилась искать его на улице.
Малыша передали женщине и провели с ней профилактическую беседу.
Уважаемые родители! Постоянно следите за своими детьми! Некоторые из них очень любят путешествовать и самостоятельно открывать мир. Лучше, если вы это сделаете вместе с ними и будете рядом! – отмечают в патрульной полиции.
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