Убежал от мамы: в Днепре в Соборном районе 4-летний мальчик гулял по улице

Утром на одной из улиц Соборного района продавщица заметила маленького мальчика, который шел без сопровождения взрослых.

Женщина сразу позвонила на линию «102».

Патрульные прибыли на вызов и обнаружили заявительницу с 4-летним мальчиком. Сообщить, где он живет, малыш не смог.

Об этом пишет пресс-служба патрульной полиции.

Во время общения к патрульным подбежала взволнованная женщина, которая представилась матерью ребенка. Она рассказала, что ее сын гулял на детской площадке. В какой-то момент женщина отвлеклась на несколько минут, а когда хотела забрать сына, чтобы идти домой — ребенка на месте не было. Потому взволнованная мать бросилась искать его на улице.

Малыша передали женщине и провели с ней профилактическую беседу.

Уважаемые родители! Постоянно следите за своими детьми! Некоторые из них очень любят путешествовать и самостоятельно открывать мир. Лучше, если вы это сделаете вместе с ними и будете рядом! – отмечают в патрульной полиции.

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