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У жителя Кривого Рога изъяли арбалет

Сегодня 18:40
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У криворожца в гараже нашли вооруженный арсенал.

Новости Днепра про У жителя Кривого Рога изъяли арбалет

Об этом говорится на Facebook-странице Криворожского районного управления полиции.

39-летний житель Кривого Рога незаконно хранил оружие и боеприпасы. Взрывоопасные предметы он держал в собственном гараже.

Криворожец хранил корпус гранаты РГД-5, запал типа УЗРГМ, более 70 патронов разного калибра, гильзы, арбалет и самодельный пистолет.

Все изъятое добро правоохранители направили на экспертное исследование. По результатам заключения экспертизы мужчине сообщат о подозрении. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины.

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