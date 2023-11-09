У жителя Кривого Рога изъяли арбалет

Все изъятое добро правоохранители направили на экспертное исследование. По результатам заключения экспертизы мужчине сообщат о подозрении. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины.

39-летний житель Кривого Рога незаконно хранил оружие и боеприпасы. Взрывоопасные предметы он держал в собственном гараже.

Об этом говорится на Facebook-странице Криворожского районного управления полиции.

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