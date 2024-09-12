У жителя Кривого Рога обнаружили большой арсенал боеприпасов

Правоохранители разоблачили 57-летнего горожанина на хранении боеприпасов. У него дома обнаружили 560 патронов разного калибра, 7 гранатометных выстрелов ВОГ и выстрел осколочный к гранатомету.
Об этом сообщили в Криворожском районном управлении полиции.
Обнаруженные боеприпасы правоохранители направили на экспертное исследование. По его результатам криворожцу будет поставлено в известность о подозрении а ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). В настоящее время продолжается досудебное расследование.
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