У жителя Кривого Рога обнаружили большой арсенал боеприпасов

В Кривом Роге у мужчины дома обнаружили кучу боеприпасов.

Правоохранители разоблачили 57-летнего горожанина на хранении боеприпасов. У него дома обнаружили 560 патронов разного калибра, 7 гранатометных выстрелов ВОГ и выстрел осколочный к гранатомету.

Об этом сообщили в Криворожском районном управлении полиции.

Обнаруженные боеприпасы правоохранители направили на экспертное исследование. По его результатам криворожцу будет поставлено в известность о подозрении а ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: