У загадочной девушки с Европейской площади, которая просит еду из Мака в Днепре, появился «адвокат»

Эпопея с девушкой в черном, стоящем посреди Европейской площади, продолжается. В этой истории появился новый персонаж.

У девушки, которая больше недели стоит посреди Европейской площади, появился защитник. Парень в черной тоске и маске пришел с плакатом, надпись на котором призывает горожан перестать булить незнакомку и не снимать с ней видео.

Пользователи TikTok рассказали новые подробности.

Парень обращается к горожанам с просьбой оставить девушку в покое.

Лучше пройдите мимо. Пожалуйста, оставайтесь человеком. Вы можете не знать все детали ситуации. Я же не подхожу к вам, не навязываюсь вам, никак не мешаю вам пойти дальше по вашим делам, – говорит юноша.

Судя по видео, к парню подошел мужчина, представившийся полицейским. После этого юноша якобы начал извиняться за свои действия, но объяснил, что ему жаль девушку, над которой насмехаются, и именно поэтому он пришел сюда с плакатом, чтобы защитить ее.

В то же время к столбу, о который оперлась девушка, подходили люди и повторяли действия незнакомки, чтобы издеваться над ней. В комментариях от видео начали хвалить юношу, ведь они тоже не понимают, зачем издеваться над человеком.

Кроме того, в комментариях предположили, что это вторая часть социального эксперимента и юноша знакомый девушки. Однако пока неизвестно, зачем она стоит в центре города, ведь комментариев не дает.

Заметим, что действия девушки прокомментировались в полиции. По словам правоохранителей, горожанка ничего не нарушает, поэтому может стоять, где хочет. Журналисту dnepr.info сообщили, что обращений или заявлений от граждан по этому поводу не поступало.

Однако стражи порядка усилили патрулирование этой местности, чтобы не допустить нарушений общественного порядка.

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