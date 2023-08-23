У «вышек Бойко» в районе Змеиного украинские силы подбили российский самолет (ВИДЕО)

Напомним, утром 23 августа в Крыму слышали взрывы. Как выяснилось позже, украинским военным удалось уничтожить новенький комплекс С-400, прикрывавший Крым от атак.

Украинские военные ответили на эту дерзкую атаку россиян, поэтому выпустили по самолету повредившую его ракету.

Враждебная пропаганда распространила фейк о якобы поражении и затоплении украинского катера. На самом деле российская ракета упала в воду и продолжила движение на встречу с крейсером «Москва – никакого вреда украинским военным не было, — говорят в ГУР.

Однако, как сообщили в ГУР – это украинцы подбили российский самолет, атаковавший украинские катера. Истребитель получил повреждения, поэтому «со стыдом» эвакуировался прочь.

На днях Минобороны РФ хвасталось тем, что якобы уничтожило украинские катера вблизи острова Змеиного.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

У россиян неудача за неудачей.

Сегодня ночью в Крыму расцвела "бавовна".

В Днепре в небе появился пророческий символ.

В оккупированном Крыму отмечают День украинского флага мощными взрывами.

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