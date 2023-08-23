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  • У «вышек Бойко» в районе Змеиного украинские силы подбили российский самолет (ВИДЕО)

У «вышек Бойко» в районе Змеиного украинские силы подбили российский самолет (ВИДЕО)

Сегодня 16:22
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У россиян неудача за неудачей.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

На днях Минобороны РФ хвасталось тем, что якобы уничтожило украинские катера вблизи острова Змеиного.

Однако, как сообщили в ГУР – это украинцы подбили российский самолет, атаковавший украинские катера. Истребитель получил повреждения, поэтому «со стыдом» эвакуировался прочь.

Враждебная пропаганда распространила фейк о якобы поражении и затоплении украинского катера. На самом деле российская ракета упала в воду и продолжила движение на встречу с крейсером «Москва – никакого вреда украинским военным не было, — говорят в ГУР.

Украинские военные ответили на эту дерзкую атаку россиян, поэтому выпустили по самолету повредившую его ракету.

Напомним, утром 23 августа в Крыму слышали взрывы. Как выяснилось позже, украинским военным удалось уничтожить новенький комплекс С-400, прикрывавший Крым от атак.

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