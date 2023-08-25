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  • У прокурора из Днепра НАБУ в служебном сейфе нашло 28 тысяч долларов наличными

У прокурора из Днепра НАБУ в служебном сейфе нашло 28 тысяч долларов наличными

Сегодня 17:38
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Национальное антикоррупционное бюро нашло в сейфе служебного кабинета подозреваемого замруководителя Слобожанской окружной прокуратуры Днепропетровской области 28 тысяч долларов наличности. На деньги наложен арест.

Новости Днепра про У прокурора из Днепра НАБУ в служебном сейфе нашло 28 тысяч долларов наличными

В мае детективы НАБУ во время обысков на работе у подозреваемого обнаружили 28 тысяч долларов наличными, об этом пишет «Слово и дело». На деньги и другое подозрительное имущество наложили арест.

Адвокат обвиняемого утверждает, что 27 тысяч долларов – это деньги, принадлежащие знакомому адвокату, а прокурору он их оставил на хранение. Еще тысяча – личные сбережения, которые тот хотел потратить на покупку ювелирного украшения.

В САП не верят в эту версию и уверены, что 28 тысяч долларов могли фигурировать в преступлении. Изъятые средства, вероятно, принадлежали заявителю по этому делу, но это должна проверить специальная экспертиза.

Что предшествовало

Ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении адвокату, который собирался подкупить местного прокурора. Позже заместителю руководителя и прокурору сообщили о подозрении в создании искусственных доказательств. Они могли подделать материалы дела, чтобы обвинить человека, который действительно не причастен к преступлению.

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