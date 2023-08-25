У прокурора из Днепра НАБУ в служебном сейфе нашло 28 тысяч долларов наличными

В мае детективы НАБУ во время обысков на работе у подозреваемого обнаружили 28 тысяч долларов наличными, об этом пишет «Слово и дело». На деньги и другое подозрительное имущество наложили арест.
Адвокат обвиняемого утверждает, что 27 тысяч долларов – это деньги, принадлежащие знакомому адвокату, а прокурору он их оставил на хранение. Еще тысяча – личные сбережения, которые тот хотел потратить на покупку ювелирного украшения.
В САП не верят в эту версию и уверены, что 28 тысяч долларов могли фигурировать в преступлении. Изъятые средства, вероятно, принадлежали заявителю по этому делу, но это должна проверить специальная экспертиза.
Ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении адвокату, который собирался подкупить местного прокурора. Позже заместителю руководителя и прокурору сообщили о подозрении в создании искусственных доказательств. Они могли подделать материалы дела, чтобы обвинить человека, который действительно не причастен к преступлению.
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