У пострадавшей от ракетного удара жительницы Кривого Рога забрали все деньги, пока она была в больнице

Жительницу Кривого Рога, пострадавшую во время российской ракетной атаки по Кривому Рогу в среду, 12 июня, ограбили.
Об этом Яна Нимич рассказала в своем Instagram.
Во время удара Яна была в ванной. Взрывной волной выбило окно, у которого она стояла. Обломки стекла ранили женщине голову. Пока она получала медицинскую помощь, неизвестные мародеры ограбили ее квартиру и забрали все деньги.
“У кого сегодня горе, а у кого праздник”, – написала она.
Она показала свою ванну, изуродованную взрывной волной.
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