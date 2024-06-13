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  • У пострадавшей от ракетного удара жительницы Кривого Рога забрали все деньги, пока она была в больнице

У пострадавшей от ракетного удара жительницы Кривого Рога забрали все деньги, пока она была в больнице

Сегодня 12:53
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В Кривом Роге неизвестные ограбили квартиру, изуродованную из-за вражеского удара.

Новости Днепра про У пострадавшей от ракетного удара жительницы Кривого Рога забрали все деньги, пока она была в больнице

Жительницу Кривого Рога, пострадавшую во время российской ракетной атаки по Кривому Рогу в среду, 12 июня, ограбили.

Об этом Яна Нимич рассказала в своем Instagram.

Во время удара Яна была в ванной. Взрывной волной выбило окно, у которого она стояла. Обломки стекла ранили женщине голову. Пока она получала медицинскую помощь, неизвестные мародеры ограбили ее квартиру и забрали все деньги.

“У кого сегодня горе, а у кого праздник”, – написала она.

Новости Днепра про У пострадавшей от ракетного удара жительницы Кривого Рога забрали все деньги, пока она была в больнице

Она показала свою ванну, изуродованную взрывной волной.

Новости Днепра про У пострадавшей от ракетного удара жительницы Кривого Рога забрали все деньги, пока она была в больнице

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Новости Днепра про У пострадавшей от ракетного удара жительницы Кривого Рога забрали все деньги, пока она была в больницеУкраїнська Новости Днепра про У пострадавшей от ракетного удара жительницы Кривого Рога забрали все деньги, пока она была в больницеРусский

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