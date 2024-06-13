У пострадавшей от ракетного удара жительницы Кривого Рога забрали все деньги, пока она была в больнице

В Кривом Роге неизвестные ограбили квартиру, изуродованную из-за вражеского удара.

Жительницу Кривого Рога, пострадавшую во время российской ракетной атаки по Кривому Рогу в среду, 12 июня, ограбили.

Об этом Яна Нимич рассказала в своем Instagram.

Во время удара Яна была в ванной. Взрывной волной выбило окно, у которого она стояла. Обломки стекла ранили женщине голову. Пока она получала медицинскую помощь, неизвестные мародеры ограбили ее квартиру и забрали все деньги.

“У кого сегодня горе, а у кого праздник”, – написала она.

Она показала свою ванну, изуродованную взрывной волной.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: