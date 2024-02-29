У общины попытались забрать 24 га земель у водоема на Днепропетровщине

Речь идет о области водного фонда возле Желтых Вод на Днепропетровщине.
Как пояснили в прокуратуре, тергромаде вернули земельный участок стоимостью более 400 млн грн.
Земли стоимостью почти полмиллиарда гривен отдали в пользование нанимателям. Впрочем, арендатор не выполнил условия договора относительно проведения нормативно-денежной оценки земельного участка, из-за чего территориальная община недополучала средства.
При участии Днепропетровской областной прокуратуры судом апелляционной инстанции удовлетворен иск Жовтоводской окружной прокуратуры, которым расторгнут договор аренды земельного участка.
Теперь принимаются меры, чтобы реально вернуть участок в пользование тергромадой.
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