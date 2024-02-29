У общины попытались забрать 24 га земель у водоема на Днепропетровщине

Изобретательных нарушителей задержали в Одесской области, когда те обмотанные фольгой пытались сбежать из Украины.

Наибольшим спросом на рынке труда пользуются рабочие специальности. Различные предприятия ищут сотрудников, которые будут работать на заводе, участвовать в производстве продукции необходимой для населения Украины и не только. Многие работодатели готовы брать сотрудников на рабочие специальности даже если те не…