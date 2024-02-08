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У некоторых жителей Днепра сегодня не будет света: адреса

Сегодня 07:00
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Электроэнергии не будет ориентировочно с 8:00 до 17:00.

Новости Днепра про У некоторых жителей Днепра сегодня не будет света: адреса

Сегодня, 8 февраля, в Днепре будут выключать свет некоторым жителям.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, ориентировочно с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Строителей: 30;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 41, 43А, 45, 47-49, 116.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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