У некоторых жителей Днепра сегодня не будет света: адреса

Сегодня, 8 февраля, в Днепре будут выключать свет некоторым жителям.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, ориентировочно с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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