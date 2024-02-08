У некоторых жителей Днепра сегодня не будет света: адреса

Электроэнергии не будет ориентировочно с 8:00 до 17:00.

Сегодня, 8 февраля, в Днепре будут выключать свет некоторым жителям.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, ориентировочно с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Строителей: 30;

просп. Богдана Хмельницкого: 41, 43А, 45, 47-49, 116.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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