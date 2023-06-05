У медзакладі Дніпра врятували немовля із критичною вродженою вадою серця

В одном из медучреждений Днепра спасли младенца, который имел врожденный порок сердца.
Девочка попала в больницу буквально после рождения, когда ее вес был всего 1 килограмм 900 грамм. Несмотря на то, что малышка только появилась на свет, у нее уже были проблемы со здоровьем и она нуждалась в помощи медиков.
У девочки был критический врожденный порок сердца и коарктация аорты, поэтому в процесс лечения пришлось вмешаться хирургам. В тесном сотрудничестве с врачами из Запорожья ребенка удалось успешно прооперировать.
Отец девочки сейчас служит под Бахмутом, поэтому врачи надеются, что она выздоровеет, а ее папа вернется домой и будет гулять со своей дочуркой по родному Запорожью.
Напомним, ранее мы рассказывали о состоянии детей, пострадавших в результате ракетного удара по жилому кварталу в Подгородном.
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