У малыша открытая черепно-мозговая травма: в Желтых Водах 5-летний мальчик упал с 7-го этажа

Там 5-летний мальчик упал с 7-го этажа.
Об этом сообщил врач Артур Кривец.
Буквально через несколько минут на место прибыли медики. Они оказали малышу экстренную медицинскую помощь и доставили его в крайне тяжелом состоянии в реанимационное отделение.
У ребенка диагностировали открытую черепно-мозговую травму, мозговую кому II степени, закрытые травмы грудной клетки и живота.
Врачи делают все возможное, чтобы спасти мальчика!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области 7-летнюю девочку укусила змея во время прогулки.
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