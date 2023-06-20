У малыша открытая черепно-мозговая травма: в Желтых Водах 5-летний мальчик упал с 7-го этажа

В пятницу, 16 июня, в Желтых Водах произошла трагедия.

Там 5-летний мальчик упал с 7-го этажа.

Об этом сообщил врач Артур Кривец.

Буквально через несколько минут на место прибыли медики. Они оказали малышу экстренную медицинскую помощь и доставили его в крайне тяжелом состоянии в реанимационное отделение.

У ребенка диагностировали открытую черепно-мозговую травму, мозговую кому II степени, закрытые травмы грудной клетки и живота.

Врачи делают все возможное, чтобы спасти мальчика!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области 7-летнюю девочку укусила змея во время прогулки.

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