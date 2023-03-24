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В апреле некоторые жители Днепра останутся без газа (Адреса)

Сегодня 07:15
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У зв'язку з виконанням ремонтних робіт на системі газопостачання Дніпра та Дніпровського району, у квітні буде тимчасово обмежено розподіл природного газу.

Новости Днепра про В апреле некоторые жители Днепра останутся без газа (Адреса)

Об этом сообщили в пресс-службе АО «Днепрогаз».

Г. ДНЕПР:
 
04.04.2023 года
 
ул. Троицкая, 40
 
05.04.2023 года
 
ул. Сухой Остров, 2, 6, 8, 10, 18/20, 20, 29, 33, 47, 57
 
06.04.2023 года
 
ул. Гуртова, 90, 92, 94, 96, 98, 98а, 96а, 100, 102, 104, 106, 108а, 110а, 112а, 114а, 116а, 118а, 108
 
ул. Моторная, 19д, 19
 
пер. Балканский, 72, 70, 68
 
10.04.2023 года
 
ул. О. Пчелки, 35, 45, 47, 47а, 49/1, 49/2, 50, 50/1, 51, 48, 44, 42, 40/1, 40/2, 56, 54
 
ул. Нестора Махно, 41/1, 41/2, 43, 45, 45а, 47/2, 51, 55
 
11.04.2023 года
 
ул. Лужникова, 2, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 43, 47, 51а, 53, 55, 59, 67
 
13.04.2023 года
 
ул. Декоративная, 5
 
ул. Николая Зерова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 17, 18, 20а, 20б, 21, 22а , 23, 24, 25, 26, 26а/1, 26а/3, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 4 , 46, 47, 48, 50, 58, 58а, 60, 64, 66, 68
 
пер. Декоративный, 3, 4, 8, 10, 12
 
пер. Николая Зерова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19

 

20.04.2023 года

ул. Маяковского, буд. 1, 3, 5

21.04.2023 года
 
ул. Кочелова, 2
 
26.04.2023 года
 
ул. Петрозаводская, 500а, 520, 504, 506, 508, 510а, 510, 512,
 
ул. Ингульская, 300а
 
ул. Дубовика, 11, 9, 7, 5
 
ул. 230-й Стрелочной дивизии, 47, 57, 61, 67, 60, 58, 56, 54, 52, 50, 69
 
27.04.2023 года
 
ул. Береговая, 204
 
ОБУХОВКА:
 
20.04.2023 года
 
ул. Некрасова, 36, 34, 32, 30а, 30, 26, 24б, 24в, 24а, 24, 22, 20
 
ПОДГОРОДНОЕ
 
04.04.2023 года
 
ул. Криворожская, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15а, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 53
 
18.04.2023 года
 
ул. Апельсиновая, 1, 6
 
ул. Гранатовая, 2, 4, 5, 7, 8
 
ул. Лимонная, 1, 2, 3, 4, 5, 7
 
ул. Мандариновая, 1, 2, 3, 7, 9
 
с/т Ландыш, 1, 2, 4
 
Возобновление подачи газа будет выполнено по окончании регламентных работ. При этом потребителям необходимо обеспечить доступ работникам газовой компании в каждую газифицированную квартиру.

 

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