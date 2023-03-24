В апреле некоторые жители Днепра останутся без газа (Адреса)

Возобновление подачи газа будет выполнено по окончании регламентных работ. При этом потребителям необходимо обеспечить доступ работникам газовой компании в каждую газифицированную квартиру.

У зв'язку з виконанням ремонтних робіт на системі газопостачання Дніпра та Дніпровського району, у квітні буде тимчасово обмежено розподіл природного газу.

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