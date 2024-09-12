У Кривому Розі в будинку виявили павука, схожого на тарантула (фото)

В Кривом Роге снова зафиксировали необычного паука.

Заметили паука жители одного из домов по улице Красная в Кривом Роге. Они зафиксировали его на фото, которое опубликовали в местном телеграмм-канале.

Там также отметили, что членистый похож на тарантула, который не является ядовитым. Однако его не следует трогать. Обычно такие пауки не нападают первыми.

Кроме того, не следует приближаться к животному людям, имеющим аллергические заболевания.

Что делать, если укусил паук:

осторожно мягкими прикосновениями промыть место укуса теплой водой с антибактериальным мылом;

обработать пораженное место антисептиком;

приложить холод на 10 минут;

для уменьшения отека держать конечность в подвесном состоянии;

пить много жидкости;

для предотвращения аллергической реакции принять антигистаминный препарат.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине заметили выносливого паука-хищника, меняющего цвет (ФОТО).

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