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У Кривому Розі в будинку виявили павука, схожого на тарантула (фото)

Сегодня 08:07
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В Кривом Роге снова зафиксировали необычного паука.

Новости Днепра про У Кривому Розі в будинку виявили павука, схожого на тарантула (фото)

Заметили паука жители одного из домов по улице Красная в Кривом Роге. Они зафиксировали его на фото, которое опубликовали в местном телеграмм-канале.

Там также отметили, что членистый похож на тарантула, который не является ядовитым. Однако его не следует трогать. Обычно такие пауки не нападают первыми.

Кроме того, не следует приближаться к животному людям, имеющим аллергические заболевания.

Что делать, если укусил паук:

  • осторожно мягкими прикосновениями промыть место укуса теплой водой с антибактериальным мылом;
  • обработать пораженное место антисептиком;
  • приложить холод на 10 минут;
  • для уменьшения отека держать конечность в подвесном состоянии;
  • пить много жидкости;
  • для предотвращения аллергической реакции принять антигистаминный препарат.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине заметили выносливого паука-хищника, меняющего цвет (ФОТО).

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Новости Днепра про У Кривому Розі в будинку виявили павука, схожого на тарантула (фото)Українська Новости Днепра про У Кривому Розі в будинку виявили павука, схожого на тарантула (фото)Русский

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