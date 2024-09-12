У Кривому Розі в будинку виявили павука, схожого на тарантула (фото)

Заметили паука жители одного из домов по улице Красная в Кривом Роге. Они зафиксировали его на фото, которое опубликовали в местном телеграмм-канале.
Там также отметили, что членистый похож на тарантула, который не является ядовитым. Однако его не следует трогать. Обычно такие пауки не нападают первыми.
Кроме того, не следует приближаться к животному людям, имеющим аллергические заболевания.
Что делать, если укусил паук:
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине заметили выносливого паука-хищника, меняющего цвет (ФОТО).
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