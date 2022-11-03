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У Кривому Розі пожежа в квартирі забрала життя чоловіка

Сегодня 10:00
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Житель Кривого Рога погиб при пожаре, охватившем квартиру на улице Мусоргского.

Новости Днепра про У Кривому Розі пожежа в квартирі забрала життя чоловіка

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. 

Около 18:50 на линию «101» поступило сообщение о возгорании в квартире на последнем этаже пятиэтажки. Прибывшие на место спасатели обнаружили внутри тело 54-летнего мужчины. 

41-летнюю женщину, которая также находилась в горящей квартире, удалось спасти. Ее вывели на свежий воздух и передали медикам. Горожанка получила отравление продуктами горения, однако от госпитализации отказалась. 

На задымленном этаже чрезвычайники обнаружили еще одну женщину, которой было плохо. Пожарные вывели ее из дома и передали сотрудникам «скорой» для дальнейшей госпитализации.

Огонь уничтожил домашние вещи в квартире на площади 18 кв. 

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