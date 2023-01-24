У Кривому Розі півтора тижні розшукують зниклого чоловіка: фото та прикмети

Мужчина ушел из дома 12 января. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 40 лет, рост 190 — 192 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы короткие темные, глаза темные, густые брови, губы тонкие.
Был одет: шапка черная, куртка с капюшоном черная, синие джинсы, ботинки черные.
Если у Вас есть какая-либо информация о местонахождении Олега Позигуна, обращайтесь по номерам: 0(564) 92-49-08, 0(564) 92-49-09, 067-568- 90-99 или 102.
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